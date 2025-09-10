テレビ朝日の2025年10月改編説明会が9月10日に同局で行われた。

10月改編の編成方針として、「オールターゲット戦略」を掲げるテレビ朝日。ファミリー層に加え、あらゆる世代のニーズに応えるタイムテーブルを追求するという。

21時の3夜連続ドラマゾーンには、大泉洋主演、野木亜紀子脚本の『ちょっとだけエスパー』（毎週火曜21時～）、2025年に25周年を迎える水谷豊主演の人気シリーズ最新作『相棒 season24』（毎週水曜21時～）、天海祐希主演の人気シリーズの第5シーズンとなる『緊急取調室』（毎週木曜21時～）がラインナップされた。

説明会には、『ちょっとだけエスパー』から貴島彩理プロデューサー、『相棒 season24』から髙野渉プロデューサー、『緊急取調室』から都築歩プロデューサーが登壇し、それぞれの作品の見どころを語った。

クランクインして1カ月近く経つという『ちょっとだけエスパー』について、貴島は「脚本の野木さんが紡ぎ出すキャラクターは愛さずにはいられない人物像ばかりで、これまで誰も観たことがないドラマになると思っています。そしてたくさんの仕掛けが施されていますので、何度も見返したくなるドラマになる」と自信たっぷり。貴島曰く、野木は今作を「本気でマーベルと並ぶ作品にしたい」と意気込んでいるとのこと。「その思いに応えるべく、日本の素晴らしさをきちんと伝えるために、食べ物やロケ地も含め、日本らしい文化を描くことにもこだわりました」と作品をアピールした。

キャスト陣は猛暑ロケを乗り越え仲が深まっているようで、「宿泊ロケのときはキャストみんなでご飯を食べに行って、爆笑で大盛り上がりとなり、主に大泉さんがおもしろ話をしてみんなを笑わせまくっていて、我々はそれを“大泉ディナーショー”と呼んで楽しませいただいております」と現場のエピソードを明かした。先日、脚本が最終話まで出来上がったそうで、「あまりにもおもしろく、もうこの物語の続きが読めないのかと、寂しいを通り越して絶望した気持ちになるくらい、おもしろく仕上がりそうだなと思っています」と語った貴島。13年ぶりの民放連続ドラマ出演となる宮粼あおいに至っては、クランクインする前から「この現場が終わってしまうのが寂しい。続編が楽しみ」と言い出し、みんなからツッコまれていたというエピソードも披露した。

2025年に放送開始から25周年という大きな節目を迎える『相棒』。髙野は主演の水谷が「まだまだ『相棒』には見たことのない景色がある。まだまだ『相棒』でしか辿り着けない世界があるはず。そういう思いで毎日やっている」と語っていたのが印象的だったと言い、「25年の時を経て、まだまだ新しい何かを探して挑戦をやめない姿勢を強く感じました」と話す。「25周年と言いますと、どうしても過去にばかり目を向けがちなところもありますが、25年経っても何が起こるかわからないのが『相棒』。それをお見せすることが『相棒』らしい25周年の在り方なのではないかなと」とキャスト・スタッフ一同の思いを代弁した。また、25年目にして初となる豪華キャストがゲスト出演することも示唆された。

連続ドラマ第5シーズン、そして12月26日公開の劇場版『緊急取調室 THE FINAL』をもってフィナーレを迎える『緊急取調室』。1週間前から始まっているという撮影について、都築は「現場にはファイナルの空気はなく、レギュラーのみなさんは大ベテランで、数々の作品でいろんな役をやられている方ばかりなんですけれども、毎日元気を更新していくくらい本当に元気いっぱいで、キラキラしています。天海さんを筆頭にキャストのみなさん、スタッフのみなさん、ブランクを感じさせるどころか、パワーアップしている感じ」とその様子を語る。続けて、「全室も毎日健康の話と、将来どう生きていくかという話で大爆笑。人生の先輩方がおもしろいトークを繰り広げられているんですけれども、やっぱり取調室に入ると一気にピリッと張り詰める。これこそ『キントリ』に帰ってきたなという感じがしています」と現場の様子を明かした。なお、本作にも“曲者ゲスト”の出演が決まっているという。

そのほかドラマでは、岩本照（Snow Man）主演の金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』（毎週金曜23時15分～）、松島聡（timelesz）が地上波連続ドラマ初主演を務めるオシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜23時～）、佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS）が主演を務め、三池崇史が監督を務める『仮面の忍者 赤影』（毎週日曜24時10分～）の放送が決まっている。

（取材・文＝宮川翔）