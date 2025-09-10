サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、オーストラリアNo.1ワイン（2022年日本市場における豪州産ワインブランド別販売数量 出典：食品産業新聞社調べ）「イエローテイル」とカルビーの「ピザポテト」とコラボレーションした、オリジナルココット付きの企画商品を9月9日に数量限定で発売した。





「イエローテイル」の果実味とピザポテトの味わいはベストマッチ。そして今日充実した時間を過ごすことが明日の元気に繋がるコンセプトは、「イエローテイル」とピザポテト共通だという。今回は「ピザポテト」の開発担当者とともに、「ピザポテト」とベストマッチする「イエローテイル」カクテルの組み合わせを選定。楽しいコラボレーションを提案する。



「イエローテイル」オリジナルココット付き商品

さらに「イエローテイル」の対象商品に、「ピザポテト」でアレンジを楽しめるオリジナルココットが付いてくる。ぜひ、秋の行楽にも楽しいコラボレーションを楽しんでほしい考え。



「オリジナルココット」

同商品の発売を通じて、お客様の多様なシーンに合わせて楽しんでもらえる自由な時間を提案していく考え。

［発売日］9月9日（火）

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp