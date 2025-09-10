サブリナ・カーペンターが、最新アルバム『マンズ・ベスト・フレンド』の国内盤CDを10月31日にリリース。同盤には、歌詞／対訳が封入される。

（関連：CORTIS「What You Want」、バイラル首位獲得 BIGHIT MUSIC6年ぶりの新グループに集まる期待と注目）

8月29日に輸入盤とデジタルでリリースとなった本作は、9月13日付の最新の全米アルバムチャート（Billboard 200）で初登場1位を獲得。初動ユニット数とアルバムセールス、初週のストリーミング再生数において、女性アーティストとしては2025年最高記録を樹立しての首位獲得となり、全米アルバムチャートでの首位獲得は2024年にリリースした前作『ショート・アンド・スウィート』に続いて2作連続となった。また、イギリス、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、オランダ、ニュージーランド、ポルトガル、スペイン、スイスのチャートでも初登場1位を獲得した。

なお、本作は生産限定盤LP／直輸入盤仕様として日本限定の帯付きアナログレコードも発売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）