「何のためにテストマッチをしたのか」メキシコと三笘薫にがっかり…ブラジル人記者が９月シリーズを斬る！「次のチャンスはないかもしれない」選手は？【日本代表】
来夏の北中米ワールドカップに向けて、森保一監督のもと強化を進める日本代表は今月、アメリカ遠征で２つの親善試合を実施した。
連勝して弾みをつけたいところだったが、現地６日にメキシコ代表と０−０で引き分け、９日にアメリカ代表に０−２で完敗。未勝利で終わった。
今回の２試合で見えた課題と収穫、そして森保ジャパンの現在地は――。日本を熟知するブラジル人ジャーナリスト、チアゴ・ボンテンポ氏に話を訊いた。
――まずはメキシコ戦の振り返りからお願いします。率直にどんな印象を受けましたか？
「アメリカでの開催でしたが、実際はアウェーのような試合でした。ですから最初はもっと難しい展開になると思っていました。しかし、日本はよく守備をしていましたし、プレッシングも思っていたよりできていました。ただ、ゴールだけが奪えませんでしたね。
実は、メキシコがあまり攻撃したくなかったように見えました。失点したがらなかった。メキシコは日本を怖がっていた印象です。日本も親善試合なので、そこまでリスクを冒すことは考えていなかった。攻撃の時もそこまで強くはいかなかった印象です。
観客にとっては、少しつまらない試合になってしまいましたね。個人的にメキシコはもっとできるチームだと思っていたので、メキシコにはすごくがっかりしました」
――メキシコ戦から中２日で、先発を入れ替えて臨んだアメリカ戦はどうですか？
「アメリカ戦で先発を全員変えましたが、森保ジャパンにとって、このようなことは初めてではありません。親善試合では、１試合目と２試合目で大幅にメンバーを入れ替えたことは過去にもありました。
これまでは、ほとんどのメンバーを変えてもチームとしてのプレーはあまり変わらないことが多かったので、今回もそれを期待していました。スターティングメンバーが発表された時、メキシコ戦のようにボールを保持して試合をコントロールできるだろうと思いましたが、キックオフの時から全然できませんでした。
最初からアメリカの方が上で、日本はボールを持った時にミスが非常に多かったです。アメリカのプレッシングが上手かっただけでなく、日本が多くのミスを犯してしまい、ほとんどの選手が自分の実力を出せなかったと思います。
試合が進んでも、森保監督はあまり交代をしませんでした。勝つことよりも、（普段）控えの選手に時間を与えたいという印象を受けましたね」
――アメリカ戦では62分に主力の三笘薫、鎌田大地、南野拓実を一気に投入しました。交代後のチームの変化はどう見ましたか？
「森保監督は60分ほど待って３人を代えましたが、その直後に２失点目を喫しました。交代後、チームは良くなるのではなく悪くなりましたね。攻撃の形があまり良くならず、守備ではスペースが多くなりすぎました。アメリカに多くのチャンスを作られ、（GKの）大迫（敬介）がいなければ、３、４、５点と取られ、もっと大敗していたかもしれません。
今日ポジティブだったのは、大迫だけでしたね。特に今日の試合は、ポジティブな要素が全然なかったです。何のためにこのテストマッチをしたんだろうと、ちょっと考えています」
――今回の９月シリーズで最も印象に残ったMVPを１人挙げるとしたら？
「メキシコ戦では、鈴木彩艶、渡辺剛、久保（建英）、鎌田、上田（綺世）、遠藤航など、多くの選手が良い印象を残しました。ですが、本当に１番良い活躍をしたのは大迫ですね。今日のアメリカ戦では大迫だけが良い印象を残しました。だから今回、１番良かったのは大迫です。
２失点はキーパーのせいじゃなかった。とはいえ、２失点した大迫が最も良い活躍だったということは、日本がチーム全体として全然良くなかった証拠でもあります」
