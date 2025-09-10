「一時期は圧倒していたのに…」「世界レベルだと誇張されている」森保Jのアメリカ戦０−２完敗に中国ファンも関心。皮肉も「まずはイランやイラクを倒すことだ」
森保一監督が率いる日本代表は現地９月９日、国際親善試合でアメリカ代表とコロンバスのLower.com フィールドで対戦した。
３日前のメキシコ代表戦（０−０）から先発11人全員を入れ替えて臨んだ日本は30分、一瞬の隙を突かれて右サイドを突破されると、最後はアレックス・センデハスにダイレクトボレーを叩き込まれて先制点を献上。１点ビハインドで前半を終える。
後半に入っても得点を奪えずにいると、64分にクリスチャン・プリシックのスルーパスに抜け出したフォラリン・バロガンに追加点を決められて、０−２の敗戦。アメリカ遠征を１分１敗で終えた。
この結果には、中国のファンも関心を寄せている。同国メディア『直播吧』のコメント欄には、次のような声が寄せられている。
「スコアは妥当だと思う」
「まだワールドカップ優勝と叫んでいるのか？」
「日本は主力が出ていない。トレーニングだった」
「一時期は圧倒していたのに、日本が衰退している」
「まずはイランやイラクを倒すことだ」
「あまりにもひどい試合だった」
「アメリカは日本よりもワールドカップで優勝する可能性が高いということか？」
「アジアでは確かに強いが、それが世界レベルだと誇張されている」
「韓国よりも劣っているのか」
10月シリーズではホームで10日にパラグアイ代表、14日にブラジル代表と戦う森保ジャパン。南米の強豪を相手にどんな試合を見せるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
