「天使が天使を産んだようです」ゆうこす、出産後“初めての家族旅行”へ！ 「プリンセスなママ」
元HKT48でモテクリエイターの“ゆうこす”こと菅本裕子さんは9月10日、自身のInstagramを更新。出産後“初めての家族旅行”の様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】ゆうこすファミリーの“初めての家族旅行”
この投稿には「プリンセスなママ」「かわいすぎるまま」「家族旅行楽しそうです」「天使が天使を産んだようです」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】ゆうこすファミリーの“初めての家族旅行”
「家族旅行楽しそうです」ゆうこすさんは「子どもが生まれて、初めての家族旅行 長崎〜福岡に行ってきました」と報告し、9枚の写真と1本の動画を公開。ソロショットやベビーカーに乗った息子とのツーショットなどを載せています。ゆうこすさんは「夫の母方の実家が長崎にあり、ちょうど夫のライブも重なったので！」と経緯を説明。「今回宿泊したホテルが素敵すぎて」「とてもリフレッシュできました」など、感想も伝えました。
「息子の生後100日記念日」ショットも公開6月23日の投稿では「今日は息子の生後100日記念日でした」と報告したゆうこすさん。「ママがアレルギーなのと、パパが大好物なので家族会議の結果、我が家のお食い初めの鯛はたい焼きになりました！！」とあるように、息子とたい焼きが写った写真も公開しています。ファンからは「100日おめでとうございます」「息子ちゃんが笑顔だからそれでよしです！」などのコメントが寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)