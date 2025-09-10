歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、妊娠中の体重に愕然とした流れで産後のダイエットについて質問しています。



翔子さんは、お腹の中の双子について「右の子が2287g 左の子2197g」「ふたりとも2000越えてくれた」「つまり双子の重さだけで4000以上」と、安堵と驚きを一緒に伝えています。さらに「羊水、胎盤、血液量も増えて、むくみなどでそりゃ身体おもたいわけですね」「でも体重にガーン！」と、増えた体重に愕然としている模様。「痩せられたお母さんたち尊敬！」「産後いつからダイエットはじめていいんだろ」と素直な問いを伝えています。















呼応するフォロワーの先輩ママたちからは「産まれたら授乳して、おむつやら、泣くから抱っこして歩きまわったりするので自然に痩せて行くと思います」「産後、授乳が始まると自然と痩せましたよ！」「双子育児ハード過ぎて体重体型元通りになりましたよ」「毎日がダイエットだよ。痩せるっていうか、やつれる」など、産後の生活の大変さで痩せると伝える声が多く集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】