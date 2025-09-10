元横綱・貴乃花さんが、自身のインスタグラムを更新し、1日警察署長を務めた際の写真を公開しました。

この日、貴乃花さんは「本日、1日警察署長の任命いただきました。秋の交通安全です。横断訓練行ってまいります」と報告。

警察の制服に身を包み、「1日大塚警察署長」と書かれたたすきをかけた凛々しい姿の写真を投稿しています。

投稿には、フォロワーから「現役時代と変わらない凛々しいお姿に感動しました」「頼もしいお姿」「圧倒的な貫禄 さすがです！！」といった称賛の声が多数寄せられ、元横綱らしい堂々とした佇まいに注目が集まりました。また、「横断訓練を横綱訓練と読んでしまった」という、思わずクスッと笑ってしまうような、ファンならではのユニークなコメントも見られ、貴乃花さんの人柄や存在感が、改めて多くの人に親しまれていることが感じられます。

