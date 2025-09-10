カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪日本代表候補決定戦（１１日開幕、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）の男子は、コンサドーレとＳＣ軽井沢クラブの牋豕蛎任銑瓩澄

今大会の男子は３戦先勝方式で実施。勝者は世界最終予選（１２月、カナダ）に進出し、上位２チームに入れば五輪の代表に決まる。１０日には同会場で前日会見が行われ、コンサドーレでサード兼スキップの阿部晋也は「ここまでの準備は順調にできてきていると思うので、明日からは一丸となって乗り切っていきたい」と闘志を燃やした。

男子は１８年平昌五輪にＳＣ軽井沢クラブが出場するも、２２年北京五輪は日本勢が舞台に立つことができなかった。平昌五輪を経験したＳＣ軽井沢クラブでサード兼スキップの山口剛史は「五輪に行くためのメンバーが集まってチームできた。本当にいいチームになったなと思うし、このチームだからこそ世界で互角に戦えるんじゃないかなと思うので、どんどん先に進みたい」と力強く語った。

女子は五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）、フォルティウス、ＳＣ軽井沢クラブの三つどもえ。２戦総当たりの１次リーグを経て上位２チームが決定戦に進出し、１次リーグから持ち越した成績を含めた３戦先勝方式で実施される。