【Ray♥Campusエディターズ】インドネシアに初上陸、初留学！
ついに、インドネシアに留学する日が来ました。期間は1ヶ月間。実は、インドネシアに行ったこともなく、ひとり暮らしもしたことないので、現地では色々な試練が待ち受けていました。
インドネシアに初上陸！私の寮は…
成田空港で家族に別れを告げ、手荷物検査で日焼け止めを没収され搭乗。美白は諦めました。
トランジットも含め、約17時間でインドネシアのジョグジャカルタに到着。
そこからは、留学先の大学生に懇意で私の寮まで車で送って行ってもらいました。本当に助かりました！
寮に着いたら、自分の部屋を確認しました。
私の部屋はこんな感じです。
お世辞にも綺麗とは言えませんが、「生きれれば合格」と基準を下げればカルチャーショックなんて辛くありません。
しかし、日本と比べるとホームシックになるので、留学中は「日本は母国ではない」という感覚で過ごしています笑
そんなこんなで、鬼門だったお風呂やトイレなど徐々に慣れてきました。インドネシアのトイレ事情については調べてみてください…
ちなみに、洗濯は手でやってます！「昔の人は洗濯機を使っていなかったから、自分にも出来る！」という自信で乗りきってます。
やり方はタライに水をはり、洗剤と洗濯物を入れ、足でジャブジャブ踏みつけたり、手でゴシゴシ洗っています。
外のベランダに洗濯物をかけるのですが、落ちたらアウトなので慎重に干しています。
【個人的歴代1位】ジェラート屋「Tempo Gelato」
インドネシアの物価って安いんです。外食でも一食300から500円くらいでした。
その中でも今回紹介したいのは「Tempo Gelato」というジェラート屋です。
たくさんのフレーバーがあり、すごく悩みました。
ミディアムサイズで3種類のジェラートを組み合わせて、500ルピア（約480円）。しかも、想像以上に盛りだくさん！
2回だけ試食したあと、私は、タイティー味、パイナップル味、チョコバナナ味にしました。
本当に人生で食べたアイスで一番美味しかったです。
注意点は現金のみということくらいです！
観光
私の住んでいる、ジョグジャカルタには観光地がたくさんあります。
その中でも世界遺産となっている「プランバナン寺院群」に早速行ってきました。
今回は姉の友達がたまたまジョグジャカルタに来ていたので一緒に観光してきました。
この写真は私が「学生だから割引価格にして」と交渉し、成功したシーンです。半額になりました。
異言語を話すと余計なこと考えないからか、行動が大胆になる傾向があります。
あと、「インドネシア語を習得しに来たので話す機会を増やそう」というモチベーションがあるからできることかもしれません。
思ったより壮大で、歩き甲斐がありました。
しかし、あまり看板がないので、事前に自分で歴史などを調べるといいですね。
自炊
先ほど、「外食が安い」と書きましたが、自炊には勝てません。
私は節約したいので、自炊も頑張ってます。
現地でフライパンを買い、いざ調理へ！
といきたいところですが、今のところ食パンをフライパンで炙るか、米を炊いてふりかけをかけて食べるかしかしていません。
本当にひどい有様…
人生で初めてフライパンで米を炊き、水の量は感覚で入れていました。そしたら煎餅になりました..
次からは水の量を倍にし、「蒸す」という工程を忘れないようにします。
しばらくこのふりかけご飯といちごジャムトーストだけで過ごします。
これから調味料や食材を揃えて、食のバラエティを増やしますので、そこもご期待ください！
試練ばっか
思ったより試練続きの留学生活が始まりました。
自炊、洗濯は手洗い、トイレはシャワーで流す、シャワーの水は少し黄色いなど。しかし、現地の方がとても助けてくれるので今のところ、安心して暮らしていけそうです。
来週から授業が始まるので、授業についていきたいのと友達作りに精を出したいと思います。
kk