すべてを持っている…Stray Kids・バンチャン、金色の長髪に鍛え抜かれた肉体「地球滅びる」【PHOTO】
ボーイズグループStray Kidsのメンバー、バンチャンがタンクトップから鍛え抜かれた上半身を披露した。
9月10日、バンチャンは自身のインスタグラムを更新。
キャプションには鷲の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。
公開された写真は、バンチャンが夜の街に繰り出して撮影したものである。彼は高級ブランド「CHROME HEARTS（クロムハーツ）」のスタジャン、そのなかには白色のタンクトップを着て、迫力溢れる姿を見せた。
そうかと思えば、ズボンにつけたキーチェーンには自身のキャラクター「Wolf Chan（ウルフチャン）」を付けて、可愛らしい魅力を披露した。
写真のなかのバンチャンは、金髪の髪の毛を1つに結び、漫画のなかの人物のような異次元の美しさを誇っている。これに加えて、スタジャンを着崩すときに見える筋骨隆々の上半身が目を引く。
投稿を目にしたファンからは、「地球を滅ぼすほどのイケメン」「欠点あるんすか？」「150％待った甲斐があった」といった反応が寄せられていた。
なお、来る10月18〜19日、バンチャンが所属するStray Kidsは、仁川アシアド競技場でワールドツアーのアンコール公演「Stray Kids World Tour‘dominATE：celebrATE’」を開催する予定だ。