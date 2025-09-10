すべてを持っている…Stray Kids・バンチャン、金色の長髪に鍛え抜かれた肉体「地球滅びる」【PHOTO】

ボーイズグループStray Kidsのメンバー、バンチャンがタンクトップから鍛え抜かれた上半身を披露した。

【写真】「胸板やばい」バンチャンのギャップ

9月10日、バンチャンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには鷲の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、バンチャンが夜の街に繰り出して撮影したものである。彼は高級ブランド「CHROME HEARTS（クロムハーツ）」のスタジャン、そのなかには白色のタンクトップを着て、迫力溢れる姿を見せた。

そうかと思えば、ズボンにつけたキーチェーンには自身のキャラクター「Wolf Chan（ウルフチャン）」を付けて、可愛らしい魅力を披露した。

（写真＝バンチャンInstagram）

写真のなかのバンチャンは、金髪の髪の毛を1つに結び、漫画のなかの人物のような異次元の美しさを誇っている。これに加えて、スタジャンを着崩すときに見える筋骨隆々の上半身が目を引く。

投稿を目にしたファンからは、「地球を滅ぼすほどのイケメン」「欠点あるんすか？」「150％待った甲斐があった」といった反応が寄せられていた。

なお、来る10月18〜19日、バンチャンが所属するStray Kidsは、仁川アシアド競技場でワールドツアーのアンコール公演「Stray Kids World Tour‘dominATE：celebrATE’」を開催する予定だ。