King Gnu常田大希、井口理とスーパーで買い物 変装なしでレジに並ぶ姿に「親近感わく」「オーラバチバチ」の声
【モデルプレス＝2025/09/10】King Gnuの常田大希が8日、自身のX（旧Twitter）を更新。井口理とスーパーで買い物をする動画を公開した。
【写真】King Gnu常田＆井口、レジに並ぶ姿
常田は「めっちゃ生活」と添えて、スーパーで変装せずに井口と買い物をする動画を公開。2人でレジに並び、購入した食材を静かに見つめていた。
この投稿には「虚無顔の井口さん可愛い（笑）！」「なんの買い出し？」「スーパーにいるの新鮮」「親近感わく」「並んでる時もオーラバチバチ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】King Gnu常田＆井口、レジに並ぶ姿
◆常田大希、井口理とスーパーで買い物
常田は「めっちゃ生活」と添えて、スーパーで変装せずに井口と買い物をする動画を公開。2人でレジに並び、購入した食材を静かに見つめていた。
◆常田大希の投稿に反響
この投稿には「虚無顔の井口さん可愛い（笑）！」「なんの買い出し？」「スーパーにいるの新鮮」「親近感わく」「並んでる時もオーラバチバチ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】