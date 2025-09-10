武田久美子、純白紐ビキニで美ボディ開放「スタイル抜群」「変わらず美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/10】女優の武田久美子が10日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿で美しいスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】武田久美子、美バスト披露の紐ビキニ姿
武田は「久しぶりに水着になりました」とつづり、プールサイドでの水着姿を公開。「選んだビキニは白の貝殻プリント」とこだわりを明かし、引き締まったウエストや美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「変わらず美しい」「憧れのスタイル」「眼福です」「セクシー」「いつまでも憧れの女性」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
武田久美子、純白紐ビキニ姿で美スタイルを披露
