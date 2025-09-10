8月の記録的な大雨から1か月。福岡県福津市では、被災した人に車を無料で貸し出す取り組みが始まりました。北九州市の通行止めが続いていた道路では、解除に向けてようやく工事が始まりました。

10日未明、福岡市内の上空に走る稲光。秋雨前線の影響で大気の状態が不安定となり、福岡県内では局地的に雷を伴った激しい雨が降りました。

思い起こされるのは8月9日から降った大雨です。福津市では増水した川に流されて2人が亡くなったほか、県内全体で家屋の被害が500件以上、道路の被害が200件以上確認されました。

福津市では、大雨から1か月がたった9月10日から、自家用車が水没するなどした人に車を無料で貸し出す取り組みが始まりました。



■日本カーシェアリング協会のスタッフ

「9月10日から9月16日の17時までに、返却をお願いしています。」



罹災証明書や被害を確認できる写真があれば、福津市民に限らず市外の住民も利用できます。



この取り組みは、日本カーシェアリング協会が2011年の東日本大震災以降、続けていて、貸し出す車は全国から寄付されたものです。



■森野里奈記者

「こちらが今回貸し出されるレンタカーですが、石川ナンバーの車もあります。」



この車は、能登半島地震の際に福島県の自動車販売店から寄付されたものです。被災地・石川で活躍したあと、支援の思いは全国をめぐっています。

早速、車を借りに来た福津市の河津さん。8月の大雨で3台の自家用車が水没し、廃車になりました。



■河津利夫さん（76）

「大変助かっています。」

■河津順子さん（49）

「普通の買い物にも行けないのと、父は病気もあり病院に行く必要もあるので、すごく悩んでいたら役所で紹介してもらえてすごく助かりました。」



貸し出しは最長で7日間で、12月25日までの期間中、何度でも借りることができます。利用には事前の予約が必要で、電話とホームページで受け付けています。（電話番号：050ｰ5799ｰ4740）また、レンタカーに使われる車の寄付も受け付けています。（電話番号：050ｰ5482ｰ3178）

福津市内の復旧は、今も道半ばです。



■森野記者

「福津市を流れる西郷川です。河には工事車両があります。えぐれた崖にはブルーシートがかけられており、大雨の爪痕がまだ残っていることが分かります。」



国は、福津市に対して災害救助法の適用を決めました。福津市をはじめ県内全体の自治体でも、今回の大雨被害に関わる貸し付けや、見舞金の支給が受けられるようになります。問い合わせは、各市町村で受け付けています。

北九州市には、10日から復旧作業が始まったところもあります。



■奥村三枝記者

「北九州市若松区です。断続的に雨が降っていますが、土砂崩れで通行止めになっている道路は重機を使って復旧作業が行われています。」



北九州市若松区百合野町地区では、生活道路として使われている市道の一部が崩れ落ち、現在も車両の通行止めが続いています。



■工事を請け負う三高産業・加治 亨 課長

「きょうは雨でシートははげないのですが、シートをはいで道路を復旧します。」



百合野町地区の自治委員を務める渡辺和正さんの自宅は、通行止めの道路沿いにあります。



■百合野町地区 自治委員・渡辺和正さん（68）

「私はいわゆる骨肉腫で25年前に足を切断して、坂道はちょっと不安定になるので両方杖をつきながら、リュックサックを背負って上がったり下がったりしている状態です。」

この道路を毎日使っていましたが、今は250メートル先の公園まで歩き、そこに一時的に停めている自家用車に乗って出かけています。



■渡辺さん

「ここまでが250メートル、標高差が23メートルです。ビルで言ったら7階建てくらい。」



渡辺さんだけでなく、この道路付近の10世帯ほどが不便な生活を強いられているといいます。



百合野町地区の復旧工事は、年末までかかる予定です。



■渡辺さん

「一番は僕らの生活や命を守るために緊急車両であったりとか、普段生活道路として使っている人が一日1回でも2回でも往復ができれば、かなり負担が減ると思います。工事が入ったので非常に感謝はしています。」



大雨から1か月がたちましたが、復旧にはまだ時間がかかりそうです。