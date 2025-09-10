【1/100 MBR-04-MkVI トマホーク】 【1/35 ストライクドッグ［PS版］初回限定版】 9月11日11時より予約開始

　ウェーブは、プラモデル「1/100 MBR-04-MkVI トマホーク」と「1/35 ストライクドッグ［PS版］初回限定版」を9月11日11時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。

　「1/100 MBR-04-MkVI トマホーク」は「超時空要塞マクロス」に登場するデストロイド「トマホーク」を1/100スケールプラモデル化したもの。

　また、「1/35 ストライクドッグ［PS版］初回限定版」は「装甲騎兵ボトムズ」に登場するアーマードトルーパー「ストライクドッグ」を1/35スケールプラモデル化。降着姿勢などを取ることができるPS版で立体化される。

(C)サンライズ
(C)1982 BIGWEST