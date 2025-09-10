本田翼、優美な浴衣姿を披露「美しい」「輝いてる」 ほほ笑ましいオフショットにドラマファン歓喜
モデル・俳優の本田翼（33）が10日、自身のインスタグラムを更新。自身が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系「火ドラ★イレブン」枠『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』（毎週火曜 後11：00）の共演者との浴衣姿のオフショットを公開した。
【写真】「美しい」優美な浴衣姿を披露した本田翼
投稿では「北くんシェア来週最終話です。4人の行く末はどうなるんでしょうか」とつづり、写真をアップ。浴衣姿の共演者たちとカメラに笑顔を向ける5ショットと、浴衣に身を包み落ち着いた表情を見せる横顔のソロショットを披露した。本田は、最終回を目前に「#ちょっとさみしい」とつづっている。
この投稿には「美しい」「めっちゃ輝いてる」「浴衣姿もかわいい!!!」などのコメントのほか、「良い写真」「楽しそう」「可愛いがあふれてるー」など、ドラマファンからも多くの反響が寄せられている。
