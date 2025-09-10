青木さやか、娘への夕飯の作り置きアイデア紹介「娘は帰ってきてから自分で火にかけて…」 ファン感嘆「頭いい〜〜」「すごくいいですね」
タレントの青木さやか（52）が9日、自身のインスタグラムを更新。娘への便利な夕飯の作り置きの方法を紹介した。
【写真】「頭いい〜〜」青木さやかが披露した.娘への“作り置きご飯”
青木は「夏場、これを娘の夕飯によく作り置きしておきました 蒸し鍋なんですよ。下に水を入れてありまして、野菜とお肉をセットしておきましてね そのまま冷蔵庫に入れておくわけです」「娘は帰ってきてから自分で火にかけて ポン酢なりニンニク味噌なりゴマだれなり 好きなもので」と、写真を添えて紹介した。
この投稿にファンからは「頭いい〜〜 さすがです」「すごくいいですね」「勉強になります！」「暑いからこそ温かいものを食べた方がバテないですしね」「ナイスアイデア」「お！おいしそう」「真似させていただきます」など、感嘆の声が相次いでいる。
