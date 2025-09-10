イモトアヤコ、″にしたんクリニック″西村社長との素晴らしいひとときを振り返り「圧倒された幸せな時間でした」
タレントのイモトアヤコが自身のInstagramを更新。「にしたんクリニック」「イモトのWi-Fi」で知られるエクスグローバルの西村誠司社長を訪れた様子をシェアした。イモトは、「ゴージャスでご飯もとんでもなく美味しい最高のおもてなしでした」と投稿。続けて「はじめてお会いした時から変わらない西村社長の突き抜けた熱量と行動力と愛にみちた人間力に圧倒された幸せな時間でした」と西村社長との素晴らしい時間を振り返った。投稿に添えられた写真には、イモトと西村社長のツーショット写真がアップされている。
この投稿にファンからは「兄妹かと思っちゃいました」「兄妹みたいで，素敵です」「イモトさん私お父さんかと思ってしまいました」「西村社長さんステキで優しそうな方ですね」といった温かいコメントが多く寄せられた。
この投稿にファンからは「兄妹かと思っちゃいました」「兄妹みたいで，素敵です」「イモトさん私お父さんかと思ってしまいました」「西村社長さんステキで優しそうな方ですね」といった温かいコメントが多く寄せられた。