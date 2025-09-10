ワンランク上のプチプラ♡AMOSTYLE「Daily Plus」新コレクション発売

プチプラで可愛いだけじゃない、ワンランク上の機能性を備えた新しい下着を探している方に朗報です。AMOSTYLE BY Triumphから誕生した「Daily Plus」は、デザイン性と快適さを兼ね備えた新コレクション。ストラップレスブラや脇スッキリブラ、ふんわりバストアップを叶えるブラなど、多彩なアイテムがラインアップ。毎日のインナー選びをもっと楽しく、もっと自分らしく彩ってくれるシリーズです♪

ストラップレスでも安定♡華やかなレースデザイン

「Daily Plus」第一弾の注目は、花柄レースを使用したストラップレスブラ。華奢なストラップは取り外し可能で、アウターのデザインに合わせた着こなしが可能です。

カラーはブラック、ホワイト、ピンクベージュの3色展開。

脇高ブラは、サイドのロングボーンでバストを脇に逃さず、美しい谷間をキープしてくれるのが嬉しいポイント。

クラシカルなブーケ柄で、大人フェミニンな雰囲気を演出します。

ふわりと包み込む「雲ふわりブラ」

バストをやさしく包み込みながら自然にボリュームアップできる「雲ふわりブラ」も登場。

カップ下部に厚みを持たせることで、ふんわりとした谷間を実現します。内蔵されたコンフォートワイヤーが動きに合わせてしなやかにフィットし、圧迫感のない快適な着け心地♡

日常使いから特別な日のインナーまで幅広く活躍してくれる万能ブラです。

デイリーをもっと楽しく彩る新コレクション

「Daily Plus」は、プチプラながらも機能性とデザイン性をしっかり備えた嬉しいシリーズ。

毎日のライフスタイルに寄り添いながら、美しいシルエットと快適な着け心地を叶えてくれます。

シンプル派にも華やか派にもおすすめできる多彩なラインアップで、あなたの毎日をもっと心地よく♡ 新しいインナーで気分までアップデートしてみませんか？