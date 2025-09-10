【義姉と！駐車場トラブル】「修理代を請求してやろうかな」ママ友ドン引き＜第16話＞#4コマ母道場
きょうだいの妻、つまり義姉か義妹がいたとしたら、どんなお付き合いをしたいですか？実の姉妹のように仲良くなりたい！ 甘えたり頼ったりしたい！ と考える人もいるのかもしれません。しかし「親しき仲にも礼儀あり」。「家族になったんだから」といって甘えすぎると、関係が悪化したり、トラブルに発展したりするかもしれませんよ……。
第16話 ママ友ドン引き
【編集部コメント】
本当は実家に駐車場があったこと、お義姉さんの家に停めるペースは全然「たまに」じゃなかったこと……。エマさんの話がウソばかりで、ママ友たちはドン引きです。そのうえ「こすったらお義姉さんに修理代を請求してやる」とは……。さすがに冗談でしょうけれど、あまりの他責思考に、ママ友たちは「この人と深く関わらないほうがいいかも」と感じはじめたようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
