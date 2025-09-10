西スポWEB OTTO！のゴルフ企画「スコア100、90、80の壁に挑戦」は、アベレージ90台を目指す筆者が、福岡市の「セブンミリオンカントリークラブ」に挑戦した。福岡市近郊からのアクセスが抜群なコースは、国内最大級のゴルフ関連ポータルサイト「ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）」が主催する大会「GDOダブルスチャンピオンシップ」の会場ともなっている。取材班も腕試しとばかりにラウンドしてみた。（松田達也）

どんな酷暑の中でもラウンドが始まる前の爽快感に変わりはない。今回の取材では、那珂コースと呼ばれるインからスタート。やや打ち上げながら、直線的で見通しのよい10番ミドル（374ヤード）のティーグラウンドに立つと、気が引き締まった。

この企画ではスケジュールの都合などによってハーフラウンドでの取材が多いが、今回は池田郷OTTO前編集長、TVQ九州放送の木戸優雅アナウンサーとともに18ホールを巡った。中でも、木戸アナウンサーは冒頭に記した大会に出場を予定していたこともあり、いつも以上に気合が入っていた（取材日は8月1日、大会は同5日。大会の様子はコチラから）。

コースの特徴として、打ち上げ、打ち下ろしが交互に訪れ、池越えやクリークなどが巧みに配置されていることで、ティーショットの正確性が要求される。自然の地形をふんだんに生かしたコースの攻略は簡単ではないが、やりがいをかきたてられるという点では、初心者も上級者も変わらない。もちろん、リピーターには何度訪れても楽しめることもあって、愛されている。

今回の結果は私がイン、アウトがともに50の100、池田前編集長が92、木戸アナウンサーが86という結果だった。それぞれ90台、80台、70台を目指していた3人にとってはもう少し縮められたら、という成績ではあったが、戦略的なコースを楽しみながらラウンドした。

■すぐに課題を確認

ラウンド後、GDOが運営するレッスンスクール「ゴルフテック福岡天神店」で自身の課題を確認した。私はパーが4つあったとはいえ、ミドルでの8打、ロングでの9打が一度ずつあった。つまずきの要因は、2打目からグリーン付近に寄せるまでのミスが目立ったこと。その点を踏まえ、西瑞樹コーチにはアイアンの精度アップについてアドバイスを求めた。

アイアンショットの指導前（左）と指導後（右）

西コーチからはアドレス時の立ち位置を微調整してもらうとともに、体が右にスエーしがちになっていた点を指摘された。「スイングが少し大回りになっていたので、コンパクトにしましょう。地面に打ち付けるような意識を持つことで、飛距離も出るようになるかもしれませんね」。これまでも西コーチに教えてもらった点ではあるが、表現を変えて伝えてもらうことで、あらためて心に刻まれることになった。

この企画を通じて自身のレベルアップを目指しているが、いずれは大会に出場できるような技術を身につけられたら、もっと楽しいだろう。

■セブンミリオンカントリークラブ

福岡市早良区小笠木103の1。福岡都市高速の野多目インターチェンジ（IC）から約11キロ。092―804―7000。

■GDOダブルスチャンピオンシップ

2人1組のペアで、個々の選手がそれぞれのプレーをしていく「フォアボール方式」を採用している。九州地区では10月21日に西日本カントリークラブ（福岡県直方市）でも開催される。申し込みなどの概要はコチラ。