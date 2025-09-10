医療機関「にしたんクリニック」の運営を支援する「エクスコムグローバル」の西村誠司社長が、ミュージカル「SIX」に出演している女優の斎藤瑠希（22）を自身の邸宅に招いた。10日にTikTokを更新、その模様を紹介した。

イギリス発の「SIX」は、ヘンリー8世の6人の妻たちを描いた斬新な作品。ミュージカルが大好きな西村氏は、この1年で一番好きな作品だと言い、「昨年11月にロンドン、今年1月は海外キャスト、2月は日本人キャスト」で計6回も見たほどの熱の入れようだ。

中でもキャサリン・パー役の斎藤には特別な思い入れがあるといい、「SIX」の前から、パフォーマンスに注目していたという。「歌もうまいし、表現力もあって。僕の斎藤瑠希推しハンパないんで」と絶賛した。

西村氏が「なんか歌ってもらいましょうかね」と無茶ぶりすると、斎藤は「いいんですか、逆に歌わせていただいて」と快諾。久保田早紀の「異邦人」をアカペラで熱唱、その美声を披露した。

歌唱後、西村氏は「天才だね！ 僕が一番贅沢、この距離だからね。本当に斎藤瑠希は天才なんで、あらゆるミュージカルを主役で引っ張っていくと思う。ぜひ皆さん劇場に足を運んでください」と締めた。

ミュージカル「SIX」の日本キャスト版ロンドン公演は、11月4日から同9日まで開かれる。日本キャストが本場ロンドン・ウエストエンドで上演する。日本語での上演に英語字幕を付けるのは史上初の試みで、注目を集めている。斎藤も出演する。