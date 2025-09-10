韓国の俳優パク・ミニョン、チュ・ジョンヒョク、パク・ヒスンの公式Instagramがそれぞれ更新され、9月6日よりPrime Videoにて配信中の韓国ドラマ『コンフィデンスマンKR』のオフショットが公開された。

『コンフィデンスマンKR』は、古沢良太脚本による日本ドラマ『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）の韓国リメイク版。ヒロインのイラン役を『キム秘書はいったい、なぜ？』『私の夫と結婚して』など数々の人気ドラマを率いてきたパク・ミニョン、彼女と一緒に詐欺を働くグホ役を『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』や日本ドラマ『スロウトレイン』（TBS系）にも出演して話題になったチュ・ジョンヒョク、ジェームズ役を『ソンサン －弔いの丘－』『イカゲーム』などで渋みのある演技を見せたパク・ヒスンが演じている。

パク・ミニョンが公開したのは、デコルテを見せたドレスを纏い、三つ編み姿で登場した日本での記者会見の様子。さわやかな笑顔や、唇を突き出したお茶目な姿など様々な表情を捉えており、コメントには「とっても綺麗でかわいいです～」や「コンフィデンスマンKR面白かったです！」などの期待の言葉が多く寄せられた。

またチュ・ジョンヒョクは、ロケ地となったフィリピンではしゃいでいるオフショットに加え、日本語タイトルが書かれたパネルの前でポーズをとる姿など、日本での記者会見当日の様子も公開。パク・ヒスンはキャストとスタッフの集合写真や、怪我や髭などの特殊メイクをした時の写真を記録として残している。

配信されたばかりの第1話と2話では、日本ドラマの第1話と同じく、表向きでは慈善家として活動している悪党から金を奪い、飛行機からスカイダイビングをさせるという大胆なクライマックスで幕を閉じた。第3話では『私の夫と結婚して』のイ・イギョンが出演予定で、パク・ミニョンとの再共演に期待の声が集まっている。

（文＝リアルサウンド編集部）