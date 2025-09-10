9日の夜に山形県川西町で起きた500円強盗事件。逮捕されたのは川西町の60代の男で、米沢市内の施設にいたところを捜査員が発見し、10日午後に緊急逮捕していたことがわかりました。

男は容疑を認めているということです。

また、当初水色っぽいと思われていた車の色はシルバーで、軽乗用車だったということです。警察は暗かったために水色に見えたようだとしています。

■事件を振り返る

警察によりますと、9日の午後9時40分ごろ、コインランドリーの駐車場でカネが奪われる強盗事件がありました。奪われたのは現金500円でした。



その後、午後9時46分ごろに被害にあった女性が警察に通報しました。現場となったのは川西町上小松のコインランドリーの駐車場で、57歳の女性が車に乗っていたところ、窓ガラスをたたいてきた男がカッターナイフを突きつけ脅し、現金500円を奪ったということです。



女性にけがはありませんでした。男は逃走し、警察が強盗事件として逃げた男の行方を追っていました。