Mrs. GREEN APPLE、10周年ライブ“FJORD（フィヨルド）”映画キービジュアル公開 映画2本が11・28公開
Mrs. GREEN APPLEが11月28日、2本の映画を公開する。そのうちの1本、ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD(フィヨルド)〜 ON SCREEN』のキービジュアルがきょう10日、公開された。
【写真多数】「フィヨルド」ステージショット（独占含む）
同ライブフィルムは、7月26・27日に神奈川・横浜の野外特設ステージで開催された圧巻のステージパフォーマンスをIMAX上映で体感できる内容。2日間で約10万人の観客を動員し、WOWOWでの「生中継」のほか、計15の配信プラットフォームでの「生配信」、全国325館での「映画館ライブビューイング」、“みるハコ”での「カラオケビューイング」も行われ、会場、配信とビューイングのトータル約30万人以上が視聴した公演となる。
公開されたビジュアルは、多幸感にあふれる光の演出とともに描かれ、彼らによるステージパフォーマンスの様子が印象的な内容。「全席、最前列。」というキャッチコピーが示す通り、かけがえのない時間を追体験できる、臨場感のあるデザインとなっている。なお、改めて公演内容を振り返ることができる、オフィシャル・ライブレポートも公開された。
もう1本の映画はドキュメンタリーで、タイトルは後日発表。彼らの「今」と「その先」を追った内容となる。
なお“2作同時公開”およびライブフィルムの“IMAX上映”は日本人アーティストとしては史上初。デビュー10周年を迎えた彼らを、ライブとドキュメンタリーという異なる視点から完全収録した企画となる。
