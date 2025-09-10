政治ジャーナリストの田崎史郎氏が９日にＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組では石破茂首相が辞任表明したことを受けての自民総裁選とポスト石破などが特集した。

１０月総裁選は、茂木敏充氏が立候補を表明。小泉進次郎氏、高市早苗氏、林芳正氏、小林鷹之氏の出馬が有力視される。

田崎氏は「推薦人を集めるために努力してらっしゃる方はもう１人いらして、財務大臣の加藤勝信さんがいま一生懸命やってらっしゃる」と語った。

加藤氏は昨年総裁選にも出馬し、１回目投票では議員票が１６票だった。加藤氏自身の１票と推薦人２０票を合わせて最低２１票が集まるはずだったが…。後に推薦人ではない青山繁晴参院議員が加藤氏に投票したことを明かしたため、ネットでは総裁選直前に陣営全員でカツカレーを食べた２０人の中から「推薦人の裏切り６人以上か」「最後の晩餐 ユダは６人いた…」と話題になった。

田崎氏は昨年の経緯にも触れ「推薦した人が入れなかった。そういうことがあって、果たして推薦人がきちんと揃うかは微妙な情勢ですね」と語った。