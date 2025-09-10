俳優の藤江萌さんが、自身のインスタグラムを更新。カレーを食べる様子を映した動画を投稿しました。



【写真を見る】【 藤江萌 】 「夏ってすんごいカレー食べたくなる」真っ白コーデでカレーを堪能「絶対カレー食べる服装じゃない」





藤江さんは、「夏ってすんごいカレー食べたくなる」と季節とカレーの相性の良さを表現しています。白いTシャツを着用し、カレーを楽しむ様子が映し出されています。







藤江萌さんは「絶対カレー食べる服装じゃないぐらい私もマネージャーさんも真っ白コーデな日でした」と述べており、カレーを食べる際には避けられがちな白い服で食べたことを明かしています。







動画では、藤江さんがスプーンを使いながらカレーを食べる様子が映し出されています。黄色いご飯の上に茶色いルーがかかったカレーには、緑色の野菜やハンバーグのような具材も確認できます。







藤江さんは、白いTシャツに加えて白いパンツを合わせた「真っ白コーデ」で、黒いベルトを締めていることがわかります。投稿では「無印のTシャツ大好きです」と無印良品のTシャツへの愛着も語っており、ハッシュタグには「#無印 #無印良品 #muji」を添えています。







また、この投稿はマネージャーさんが撮影したことも「マネージャーさんカメラ」という言葉で伝えています。







この投稿に、「真っ白なTシャツの時にカレーを食べる萌ちゃんさすがかっこいい」「萌ちゃん、美味しそうに食べてる姿、超可愛い」「白Tシャツとてもお似合いです カレー美味しそうですね」「本当に幸せそうですぅ〜」「旨そうやなぁ」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】