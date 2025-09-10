「トーキョー・ベイ・カップ・Ｇ１」（１０日、平和島）

平和島で再び躍動−。１号艇の茅原悠紀（３８）＝岡山・９９期・Ａ１＝がインからコンマ０９のＳを決めて逃走。通算６５回目、Ｇ１は１３回目の優勝を飾った。２着は地元の５号艇・斉藤仁（東京）。３着にはベテランの６号艇・辻栄蔵（広島）が入り、３連単は４６４０円となった。

茅原が思い出の舞台で、再び切れ味鋭いターンで魅了した。インからコンマ０９とＳを決めて１周１Ｍを先マイ。バックでは後続をあっさり突き放して決着をつけた。「序盤は（当地）最高勝率エンジンの手応えはなかったが、自分の好きな感じになっていった。優勝戦の時には普通に上位の足だった」と冷静に振り返った。

優勝は通算６５回目で今年は６回目、Ｇ１は１月とこなめのＢＢＣトーナメント以来１３回目のタイトルとなった。「夏場に成績を落としていたので秋は勝負と思っていたが、悪い流れを断ち切れて良かった」と笑顔。

平和島と言えば、緑カポックで大波乱を演出した１４年のグランプリが印象的。「水面相性は抜群にいい。年末に向けて調子を上げていきたい」と目がキラリ。賞金ランクは３位と好位置をキープ。次節のＧ１・鳴門周年（１３〜１８日）はもちろん、ここから大一番に向けてさらにギアを上げていく。