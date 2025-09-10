１０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１４１円４３銭（０・３５％）高の４万５０３円６０銭だった。

２日ぶりに値上がりした。３３３銘柄のうち１７１銘柄（約５１％）が上昇した。

前日の米株式市場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測が強まり、景気が下支えされるとの期待から主要株価指数がそろって上昇した。流れを引き継いだ東京市場では、半導体関連銘柄を含む電機株が大幅に値上がりし、相場の上昇に寄与した。市場では、新政権に移行後も日本銀行が早期に利上げを行うとの思惑から、銀行株にも買い注文が入った。

上昇率は、半導体チップを載せる「ＩＣパッケージ基板」を手がけるイビデン（８・６４％）がトップだった。ソフトバンクグループ（７・２８％）、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（６・８３％）と続いた。

下落率は、マツダ（３・４１％）が最大で、第一三共（３・３７％）、クボタ（３・１５％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３７８円３８銭（０・８７％）高の４万３８３７円６７銭となり、８月１８日につけた終値ベースの史上最高値（４万３７１４円３１銭）を約３週間ぶりに更新した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１８・８５ポイント（０・６０％）高い３１４０・９７で、２日ぶりに最高値を更新した。