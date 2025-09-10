「日本トーター賞」（１０日、宮島）

９月１節目の宮島ボートは、ドリーム１号艇の逃げから、予選１位、準優勝戦１着で優勝戦１号艇を勝ち取った中辻博訓（５１）＝福井・７８期・Ａ１＝が、最後はインからコンマ１７のスタートを決め、逃げ切って優勝。混戦で力強い足色を披露した武富智亮（佐賀）が２着、６コース戦の中田友也（埼玉）が３着に続き、３連単は６１７０円の好配当で決着した。

最終日は明け方に警報が出るほどの雷雨だったが、４Ｒ以降は雨も上がり、風の影響もない穏やかなコンディション。満潮の前半レースでは事故が発生したが、潮が引いた後半レースは順当な流れ。優勝戦のＳ展示時は無風で、本番はホーム３メートルの向かい風が吹き２、３コースがスリットでへこんだが、インの中辻は動じることなく押し切った。

現エンジンは９月いっぱいで使い納め。一年近く使用し、２連対率２７％だった低調機の中辻だったが、整備で足を立て直し、予選最終日の４日目に連勝。トップに浮上し、ベテランの底力を見せつけた。前回Ｖは今年３月の三国で６コースからのまくり差し。人気を背負って今年Ｖ２を決めた中辻は、「みんながスタートを来ていなかったし、大丈夫だと思った。ペラを調整して優勝戦が一番合っていた」と余裕の表情。ドリーム、準優勝戦を含め、０台スタートは５回。抜群の安定感を誇るスタート力と、ダッシュ戦で強気に攻める姿勢で強力エンジンを寄せ付けず優勝した。