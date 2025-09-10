エリーローズ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/10】モデルのエリーローズが9日、自身のInstagramを更新。幼少期との比較ショットを公開した。

【写真】38歳モデル、幼少期との比較ショット公開

◆エリーローズ、貴重な幼少期ショットを披露


エリーローズは「“いま”と”むかし”」「ちっちゃかったなー」とコメントし、1998年に撮影された母と叔母の三姉妹、そしてエリーローズを含むその子どもたちの写真を現在と比較して投稿した。

この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「面影ある」「全員美形」「天使」「二度見した」「美しい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

