エリーローズ「母三姉妹とその子供たち」母＆親戚顔出し比較ショット公開「全員美形」「面影ある」
【モデルプレス＝2025/09/10】モデルのエリーローズが9日、自身のInstagramを更新。幼少期との比較ショットを公開した。
【写真】38歳モデル、幼少期との比較ショット公開
エリーローズは「“いま”と”むかし”」「ちっちゃかったなー」とコメントし、1998年に撮影された母と叔母の三姉妹、そしてエリーローズを含むその子どもたちの写真を現在と比較して投稿した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「面影ある」「全員美形」「天使」「二度見した」「美しい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
