（伊東市 中継）

（伊藤 薫平 キャスター）

田久保市長の決断を巡って、きょう午前中、伊東市役所衝撃が走りました。そもそも、この一連の問題を巡って、伊東市役所には9100件を超えるクレームを中心とした電話メールが来ていたのですけれども、ここ数日は少し収まっていました。ですが、今回の田久保長の決断を受けて、再び、またクレームが来ているということで、電話が鳴り響く様子というのも、きょう聞くことができました。その決断というのが辞職ではなくて市議会の解散でした。その理由について、田久保市長は、議会初日に不信任決議案が可決されたことで議会が停止してしまう。これを理由として掲げたのですけども、われわれは、その後の取材で、矛盾が発生していることを突き止めました。そちらが次の内容となります。





そもそもですね、議会運営事務局は、9月予算が審議できるように市長の職務代理者がいれば議会をあさって12日に再開できる日程を組んでいたということなんですね。議会運営事務局によりますと、不信任決議を受けて市長が辞職、辞めたとしても運営できるようカードを準備していたということなんです。さらに話を進めていきますと、市長が辞職をすれば、職務代理者の出席によって議会は運営できると。そして補正予算を進める算段となるわけなのです。なので、市長が辞職していれば、議会は平常通り進んだかもしれないということなんですね。この内容を、実は事前に市長には伝えていたそうです。なので、このシステムを市長が知らないはずはないのだということで、議会運営事務局の人たちは憤りの表情を見せていたということなんです。ですから、今回、初日に不信任決議案が出されたことで議会が止まるということはなくて、市長が辞職をしていれば、議会の運営は平常通り行われていたかもしれないと。行われていて議会が止まったので市議会を解散するというロジックというのは通らないのではないかというのが議会運営事務局のみなさん、また、伊東市役所のみなさんの大半の意見となっています。これは大義というには筋が通らないのではないか。われわれの取材の中でも矛盾を感じざるを得ないといった状況となっています。一旦、中継以上です。（スタジオ解説）（津川 祥吾 アンカー）市長としては議会が初日に不信任を決議したので議会を解散をしたという話ですね。これちょっと一般論になりますが、私たち静岡県民で覚えているのが、川勝知事が議会から辞職勧告決議をされましたけれども、議会としては知事とは話ができないけれども、でも、議案については審議をしますよ…というやり方をしました。市長さんや知事さんとの関係は良くないけれども、市民県民のための議論は進めますよ…という議会のあり方は確かにあり得ないではないんですが、若狭さん…この市長の主張を聞いていかがですか？（コメンテーター 若狭 勝 弁護士）結論的には、私は、これは議会解散というのはあってはならない、あるまじき行為だというふうに思います。端を発したのは、やはり東洋大学を卒業したかどうかということで、偽造されたと思われる卒業証書を議長らに示したとか、そのあたりなんですよね。そうすると、もうすでに、そういうことがあり得たとしたら、市長に対しては、もう信頼はおけないと。ですから「信なくば立たず」という、要するに信用がなければ政治はできない…というところに端を発していれば、議会が不信任決議をするということはあり得るんですよね…最初の時点で。ですから、そういう意味においては、やはり議会に対して、こういう挑戦的にするというのはあってはならない。私は、もっと言うと、背任罪という刑法の犯罪にもなり得ると。（津川 祥吾 アンカー）Q.背任ですか？（コメンテーター 若狭 勝 弁護士）背任罪というのは、やはり議会、要するに市のお金をですねこの議会解散によって4500万円ぐらい選挙に使うわけですよね。市に損害を与えると。しかも、市長はいろいろ任されてやっている職務ですから、その中で、やはり任に背くというか、要するに、ちょっと権限乱用的なところがあると…それは背任罪という犯罪の成立要件にかなり合致してくる。ですから、これはある意味、その背任罪に問われるようなことを議会解散という形でしてるという私は思います。