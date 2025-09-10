バレーボール・ＳＶリーグ・東レ静岡の矢島久徳取締役と楠本岳が１０日、ホームタウンである三島市役所を訪れ、豊岡武士市長を表敬訪問した。１０月２４日に開幕する２０２５―２６シーズンを前に、今季の意気込みを語った。

ＳＶリーグ参入１年目だった昨季は、１２勝３２敗で１０チーム中８位に終わり、チャンピオンシップ進出を逃した。楠本は今季に向けて「昨季は８位という悔しい結果に終わった。今シーズンは開幕戦からピークを持っていき、ファイナル６進出、優勝を目指したい」と巻き返しを誓った。楠本は奈良・天理大出身のアウトサイドヒッターで、昨シーズンは内定選手としてプレーし、今季は正式にチームに加入している。

今シーズンも、阿部裕太監督が続投。藤中優斗を新主将にし、副主将には山口拓海が就任した。２１０センチのオポジットでロシア出身のキリル・クレーツのほか、イタリアのセリエＡ・ペルージャでもプレー経験のあるキューバ出身のアウトサイドヒッター、フリオ・カルデナスなど外国人３選手を獲得し、戦力を強化している。

さらにスタッフ陣にも、国際色豊かな顔ぶれが加わった。シニアアドバイザーには、元イタリア代表でもあるステファノ・レチネ氏を迎え、チーフコーチには、各国のクラブチームで監督を務めたフラビオ・グリネッリ氏を迎えた。

矢島取締役は「チーム内でも、いわゆるグローバル化という形で多様な人材を集めてチームづくりを進めている。２０１６―１７しシーズン以来の（リーグ）優勝を目指し、勝負の年にしたい」とチームの本気度をアピールした。