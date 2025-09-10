7月の世界水泳選手権（シンガポール）に出場し、混合団体で銅メダルに輝いた飛び込みの坂井丞（33）が10日、大阪府内にある所属先のミキハウス本社を訪問。寺内健コーチ（45）とともに結果を報告し、取材に応じた。

世界レベルの大会では、初めて勝ち取ったメダル。表彰台に上がれない悔しさは十分すぎるほど味わってきただけに、喜びは大きい。「これで安心して競技に打ち込める。また新しいスタートを切れる、という感じ」。前向きな言葉が並んだ。

21年東京五輪で、まだ現役の寺内コーチと組んだ男子シンクロ板飛び込みで5位に入った第一人者。ただ、競技生活で最も苦しかった時期が当時と重なる。「自分で限界を勝手に決めてしまって、演技もうまくいかなくなっていた」。ターニングポイントは2年後に訪れる。コンビを組み、競技者としての自分を最も理解する寺内コーチの就任。テクニカルだけでなく、メンタル面の助言がスランプ脱出の契機となった。

これまで五輪はリオデジャネイロ、東京、パリと3大会を経験。「師匠」が6度出場していることに水を向けると、「（6回目って）何歳になってるんですか」と笑いながら、「1年1年を大事にして、目の前のことにフォーカスしながら、次の大会を目指したい」と28年ロサンゼルス大会への意欲を見せる。33歳とベテランの域に達しても、「寺内コーチと一緒にやっていると、まだ伸びしろを感じられる」と明かした。

「飛び込みは今、いろんな人を引き込めるチャンスにある。世界を切り開いていくために、自分にできることは何でもやりたい」

年齢だけのリーダーではない。競技発展の志を胸に、坂井は先頭に立って、飛び込みの魅力を発信していく。