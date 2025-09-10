ミスタードーナツ×パインアメが初コラボ！夢の「ドーナツキャンディ」が誕生してる...。

ミスタードーナツはパインアメとコラボし、2025年9月8日から「ドーナツキャンディ」を全国のスーパーやドラッグストアなどで販売しています。

クランチ製法でサクサクとした新食感

ドーナツをイメージできるように、サクサクとした食感を楽しめるクランチ製法を採用。北海道産ミルクとイチゴ、キャラメル、ハニーがじんわり溶け合う、なめてじんわり、噛んでサクサクの「ドーナツキャンディ」の登場です。

・ドーナツキャンディ（個包装紙込み75g）

味は全部で3種類。

・イチゴミルク

北海道産ミルクと福岡県産あまおう果汁、さらにイチゴのフリーズドライ入りで、甘酸っぱいイチゴとミルクの豊かな味わいを楽しめます。

・キャラメルミルク

北海道産ミルクにやさしい甘さが広がるキャラメル、隠し味の塩がやみつきになる味わいです。

・ハニー

北海道産ミルクにハンガリー産アカシアはちみつを混ぜ合わせた、上品でさっぱりとした風味が魅力です。

希望小売価格は237円。

ミスタードーナツの店舗での取り扱いはありません。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部