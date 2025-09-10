ミスタードーナツ×パインアメが初コラボ！夢の「ドーナツキャンディ」が誕生してる...。
ミスタードーナツはパインアメとコラボし、2025年9月8日から「ドーナツキャンディ」を全国のスーパーやドラッグストアなどで販売しています。
クランチ製法でサクサクとした新食感
ドーナツをイメージできるように、サクサクとした食感を楽しめるクランチ製法を採用。北海道産ミルクとイチゴ、キャラメル、ハニーがじんわり溶け合う、なめてじんわり、噛んでサクサクの「ドーナツキャンディ」の登場です。
・ドーナツキャンディ（個包装紙込み75g）
味は全部で3種類。
・イチゴミルク
北海道産ミルクと福岡県産あまおう果汁、さらにイチゴのフリーズドライ入りで、甘酸っぱいイチゴとミルクの豊かな味わいを楽しめます。
・キャラメルミルク
北海道産ミルクにやさしい甘さが広がるキャラメル、隠し味の塩がやみつきになる味わいです。
・ハニー
北海道産ミルクにハンガリー産アカシアはちみつを混ぜ合わせた、上品でさっぱりとした風味が魅力です。
希望小売価格は237円。
ミスタードーナツの店舗での取り扱いはありません。
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部