ABS秋田放送

写真拡大

にかほ市の大竹地区では、特産のイチジクの収穫が始まっています。

7月は雨が降らない日が続き、栽培に苦労したものの、例年以上に甘い実がなっています。

イチジクの栽培が盛んなにかほ市大竹地区。

農家の今野幸生さんは、50アールの畑で生食用と加工用、7品種を栽培をしていて、今シーズンは、先月中ごろから収穫が始まりました。

鴨下アナウンサー
「今年はどうですか？」
今野さん
「今年は7月の2週間くらい雨降らなかったのよ、ずーっと天気よくて。それで水管理がすごく大変でした。でも高温だったのが幸いか甘みは十分乗っているので、美味しく出来上がっています。」

7月は雨が極端に少なく、1日10回以上水やりをするなど、栽培には苦労したという今野さん。

一方で、イチジクは暑さに強く、晴れの日が多いほど甘みが強くなるため、今年の出来は上々だといいます。

鴨下アナ
「いただきます。あまーい。んん、食感もこう柔らかい実の中にプチプチとした食感があって、 んん、噛めば噛むほどとろーりというかまろやかな甘さが口いっぱい広がります。おいしいです。」
今野さん
「どうもありがとうございます」
鴨下アナ
「あってますか今の食リポ」
今野さん
「あってます、ばっちりです」
鴨下アナ
「なんでこんな甘い？」
今野さん
「んん～なんでか、ちょっと困っちゃうけど、んん、まあ私の愛情で育ててる」

今野さんが営む直売所は、先月20日から今シーズンの営業を開始しました。

店頭に並ぶのは、朝にとれたばかりのイチジクです。

旬を迎えているのは3品種で、生で食べることができます。

10日も開店直後から多くの人が訪れ、旬の味を買い求めていました。

店を訪れた人
「道の駅では買ってたんですけど直売所はきょう初めてです」
「おいしそうですね、大きくて」

鴨下アナ
「今年はどのくらい来ていますか」
店を訪れた人
「まだ2回目です」
鴨下アナ
「でも、もう2回！」
店を訪れた人
「おととい来て、2回目」「楽しみになりました。生食ってあまり食べたことなかったので」

これから収穫の最盛期を迎えるイチジク。

今野さんの直売所は、品種を変えながら11月いっぱいまで営業する予定です。