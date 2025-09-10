にかほ市の大竹地区では、特産のイチジクの収穫が始まっています。



7月は雨が降らない日が続き、栽培に苦労したものの、例年以上に甘い実がなっています。



イチジクの栽培が盛んなにかほ市大竹地区。



農家の今野幸生さんは、50アールの畑で生食用と加工用、7品種を栽培をしていて、今シーズンは、先月中ごろから収穫が始まりました。



鴨下アナウンサー

「今年はどうですか？」

今野さん

「今年は7月の2週間くらい雨降らなかったのよ、ずーっと天気よくて。それで水管理がすごく大変でした。でも高温だったのが幸いか甘みは十分乗っているので、美味しく出来上がっています。」





7月は雨が極端に少なく、1日10回以上水やりをするなど、栽培には苦労したという今野さん。一方で、イチジクは暑さに強く、晴れの日が多いほど甘みが強くなるため、今年の出来は上々だといいます。鴨下アナ「いただきます。あまーい。んん、食感もこう柔らかい実の中にプチプチとした食感があって、 んん、噛めば噛むほどとろーりというかまろやかな甘さが口いっぱい広がります。おいしいです。」今野さん「どうもありがとうございます」鴨下アナ「あってますか今の食リポ」今野さん「あってます、ばっちりです」鴨下アナ「なんでこんな甘い？」今野さん「んん～なんでか、ちょっと困っちゃうけど、んん、まあ私の愛情で育ててる」今野さんが営む直売所は、先月20日から今シーズンの営業を開始しました。店頭に並ぶのは、朝にとれたばかりのイチジクです。旬を迎えているのは3品種で、生で食べることができます。10日も開店直後から多くの人が訪れ、旬の味を買い求めていました。店を訪れた人「道の駅では買ってたんですけど直売所はきょう初めてです」「おいしそうですね、大きくて」鴨下アナ「今年はどのくらい来ていますか」店を訪れた人「まだ2回目です」鴨下アナ「でも、もう2回！」店を訪れた人「おととい来て、2回目」「楽しみになりました。生食ってあまり食べたことなかったので」これから収穫の最盛期を迎えるイチジク。今野さんの直売所は、品種を変えながら11月いっぱいまで営業する予定です。