TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』第23話「自分の人生には良い事なんて起こらないと思ってた」のあらすじと先行カットが公開された。

『ヤングガンガン』（スクウェア・エニックス）にて掲載、福田晋一による人気原作をCloverWorksがアニメ化した本作。主人公は、雛人形の顔を作る“頭師”を目指す男子高校生・五条新菜。真面目で雛人形作りに一途な反面、同世代の流行には疎く、なかなかクラスに馴染めずにいる。そんな新菜にとって、いつもクラスの輪の中心にいる人気者・喜多川海夢はまるで別世界の住人。けれどある日、思わぬことをきっかけに、海夢と秘密を共有することに。決して交わるはずのなかった2人の世界が動き出す。

第23話で描かれるのは、「棺」合わせの前日。新菜と旭は撮影で使う小道具作りをしていた。作業を進めながら、旭は自身がコスプレを始めたきっかけを語る。一方、紗寿叶は都と涼香といた。ブラックロベリアのコスプレを提案され、絶対にコスしないと拒否する紗寿叶に、都はある言葉を投げかける。（文＝リアルサウンド編集部）