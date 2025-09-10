「テレ朝ドリフェス2025」超豪華11組の出演アーティストを発表！第1弾とあわせ計17組に

11月1日（土）〜3日（月・祝）の3日間、千葉・幕張メッセで開催される『テレビ朝日ドリームフェスティバル2025』。

INI、EVNNE、WEST.、ATEEZ、CUTIE STREET、NiziU、NEXZ、乃木坂46、≠ME、HANA、M!LK（五十音順）の11組が出演することが決定した。

1日（土）の出演が発表されたのは、以下の5組。

2024年のライブ動員数ランキング1位を獲得、著名アーティストから楽曲提供を受けながら、熱いパフォーマンスで観客を魅了する7人組アイドルグループ・WEST.。

“KAWAII MAKER”をコンセプトに原宿から世界へ独自の「かわいい」を発信中の8人組アイドルグループで、来月にはデビュー1周年ライブをぴあアリーナMMで開催予定のCUTIE STREET。

今年5月、味の素スタジアムにてデビュー13周年ライブを行うほか、「真夏の全国ツアー2025」の東京公演では、明治神宮野球場にて4日間の開催をし、常に進化し続ける注目のアイドルグループ・乃木坂46。

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループであり、「＝LOVE」の姉妹グループとして2019年に誕生。今年2月にグループ最大規模となるさいたまスーパーアリーナ公演を成功させた≠ME。

BMSG×CHANMINA GIRLS GROUP AUDITION PROJECT『No No Girls』から誕生した7人組ガールズグループで、今月8日に新曲『BAD LOVE』を配信した今話題沸騰のHANA。

◇

3日（月）の出演が発表されたのは、以下の6組。

オリコン・Billboardなど数々の主要チャートで1位を獲得するなど圧倒的な人気を誇り、出演日となる11月3日はデビュー4周年記念日当日という貴重な日の出演になるINI。

今年4月のソウル公演を皮切りに、世界7カ国を単独コンサートツアーで回るほか、2nd、4th、そして最新の5th Mini Albumでは音楽番組1位も獲得。止まることを知らないEVNNE。

アメリカ最大の音楽フェスティバル「Coachella 2024」出演やN.Y.のスタジアム「Citi Field」でのライブを成功させ、今月13日より史上最大規模の国内アリーナツアーを開催予定のATEEZ。

ソニーミュージック×JYPの合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project」から誕生、2023年には韓国デビューも果たし国内外で幅広い人気を誇り、ミュージックシーンを席捲中の9人組ガールズグループ・NiziU。

「Nizi Project Season2」から誕生した、JYPが送り出すStray Kids以来約6年ぶりのグローバル・ボーイズグループで、最新作のJapan 2nd EP『One Bite』がBillboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート“Top Albums Sales”初登場第1位を獲得、今年開催した初の全国ツアーでは5万人以上動員と大盛況だったNEXZ。

今年3月にメジャー2ndアルバム『M!X』をリリースし、リード曲『イイじゃん』がTikTokをきっかけにバイラルヒットを巻き起こし、SNSでの総再生数22億回を突破。年末からアリーナツアーを開催予定のM!LK。

第1弾と今回の発表を合わせ、計17組の出演アーティストが決定した。残すは1日（土）に出演する1組のみ。最後のアーティストは近日発表予定となっている。

◆出演アーティスト（五十音順）

11月1日（土）：WEST.／CUTIE STREET／乃木坂46／≠ME／HANA and more

11月2日（日）：ano／クリープハイプ／SHISHAMO／sumika／羊文学／マルシィ

11月3日（月・祝）：INI／EVNNE／ATEEZ／NiziU／NEXZ／M!LK