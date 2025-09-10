初のBリーグマスコットとコラボレーション…広島のモヒカンアビィ「ご当地ベア」が誕生
9月10日、観光土産品の企画・製造・卸売を行うANAグループの株式会社FUJISEYは、全国各地の観光地などで販売している「ご当地ベア」と、Bリーグのクラブマスコットとのコラボ企画を発表した。
Bリーグマスコットとのコラボレーションは今回が初となる。第1弾に選ばれたのは、B1広島ドラゴンフライズのマスコットのモヒカンアビィ。チームカラーの朱色をイメージしたカラーのベアがユニフォームを纏い、モヒカンアビィのフードを被っている。
9月13日から販売開始となり価格は税込5280円で、主に広島のホームゲームのオフィシャルショップと、公式オンラインショップで販売される。
【動画】広島のモヒカンアビィが山崎稜に捕まる
本日、宣材写真の撮影を行いました📸⁰⁰撮影現場に現れたのは、#モヒカンアビィ と #山崎稜 選手！
⁰久しぶりの再会にハグかと思いきや、山崎選手はまさかのニーブラとのことです🤝🤣⁰⁰#ドラゴンフライズ #Bリーグ #バスケ pic.twitter.com/b4P1tm9Czt
