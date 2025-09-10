GENERATIONS × Da-iCE、コラボ曲「Grounds」のパフォーマンスビデオ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

GENERATIONSとDa-iCEのコラボレーションシングル「Grounds」のパフォーマンスビデオが公開された。

■コレオには“お互いのデビュー曲の振付”が。

振り付けは中務裕太（GENERATIONS）、和田颯（Da-iCE）のふたりが担当。“お互いのデビュー曲（GENERATIONS「BRAVE IT OUT」／Da-iCE「SHOUT IT OUT」）の振り付け”、そして“お互いのグループ色”が組み合わさった、11人での迫力あるコレオに注目だ。

各メディアやイベントなどでも共演し、親交を深めてきたGENERATIONSとDa-iCE。昨年出演した『a-nation 2024』でのステージでコラボパフォーマンスを披露したことをきっかけに工藤大輝（Da-iCE）、白濱亜嵐（GENERATIONS）のふたりで楽曲制作がスタート。作詞作曲を工藤・白濱が手掛け、アレンジにShin Sakiuraを迎えて「Grounds」が完成した。

デビューからともに長い時間をかけて活動してきた両グループが、順風満帆とは言えずとも、ダンス＆ボーカルグループとしてのキャリアを地層のように重ね続け、それでもなおあらたなステージへと進み続けることを証明した楽曲。重厚感のあるサウンドとGENERATIONSとDa-iCEのボーカルの重なり合いが、歌詞に込められた想いを、より強く印象付ける。

パフォーマンスビデオが公開されると、「GENEとDa-iCEでコラボなんて絶対カッコいいだろうなと思ってたけど想像以上で感動」「違うグループなのになんという安定したパフォーマンス」「長い間ボーイズグループを支えてきたこの2組のコラボ胸熱すぎる」「コレオにデビュー曲の振り付けが入っている…エモい」と、2組ならではのコラボレーション、そしてパフォーマンスに多数のコメントが寄せられている。

