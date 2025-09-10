日銀為替市況（ドル円・午後５時）
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
０９月１０日 １４７円５０～５１銭 （△０．２８）
０９月０９日 １４７円２２～２４銭 （▼０．３０）
０９月０８日 １４７円５２～５３銭 （▼０．６９）
０９月０５日 １４８円２１～２３銭 （▼０．１６）
０９月０４日 １４８円３７～３８銭 （▼０．３６）
０９月０３日 １４８円７３～７５銭 （△０．０９）
０９月０２日 １４８円６４～６６銭 （△１．５８）
０９月０１日 １４７円０６～０８銭 （△０．０６）
０８月２９日 １４７円００～０２銭 （▼０．１６）
０８月２８日 １４７円１６～１８銭 （▼０．５９）
０８月２７日 １４７円７５～７７銭 （△０．０７）
０８月２６日 １４７円６８～７０銭 （△０．３５）
０８月２５日 １４７円３３～３５銭 （▼１．２７）
０８月２２日 １４８円６０～６２銭 （△１．０２）
０８月２１日 １４７円５８～５９銭 （▼０．０４）
０８月２０日 １４７円６２～６４銭 （▼０．０８）
０８月１９日 １４７円７０～７１銭 （△０．２５）
０８月１８日 １４７円４５～４７銭 （△０．４５）
０８月１５日 １４７円００～０２銭 （△０．４５）
０８月１４日 １４６円５５～５７銭 （▼０．９７）
０８月１３日 １４７円５２～５４銭 （▼０．７４）
０８月１２日 １４８円２６～２７銭 （△０．９５）
０８月０８日 １４７円３１～３３銭 （△０．５１）
０８月０７日 １４６円８０～８２銭 （▼０．７５）
０８月０６日 １４７円５５～５７銭 （△０．１９）
０８月０５日 １４７円３６～３８銭 （▼０．５１）
０８月０４日 １４７円８７～８９銭 （▼２．６６）
０８月０１日 １５０円５３～５５銭 （△１．１５）
０７月３１日 １４９円３８～４０銭 （△１．３０）
０７月３０日 １４８円０８～１０銭 （▼０．４９）
０７月２９日 １４８円５７～５９銭 （△０．２９）
０７月２８日 １４８円２８～３０銭 （△０．９１）
０７月２５日 １４７円３７～３９銭 （△０．９６）
０７月２４日 １４６円４１～４２銭 （▼０．３２）
０７月２３日 １４６円７３～７５銭 （▼０．９８）
０７月２２日 １４７円７１～７３銭 （▼１．０６）
０７月１８日 １４８円７７～７９銭 （△０．０５）
０７月１７日 １４８円７２～７４銭 （▼０．１６）
０７月１６日 １４８円８８～９０銭 （△１．１５）
０７月１５日 １４７円７３～７５銭 （△０．３６）
