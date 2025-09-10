³«ºÅÄ¾Á°¤Î¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¡Ú47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»Ò¡Û´ØÅìÇ¼ÎÃº×¤ê¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¤¬¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û°ì¿§¤Ë¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Î²Æº×¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¡Ú47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»Ò¡Û´ØÅìÇ¼ÎÃº×¤ê¡×¤¬¡¢ºë¶Ì¸©¤Î¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¤Ç2025Ç¯9·î14Æü(Æü)¡¦15Æü(½Ë)¤Î2Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¹¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Û¡¼¥ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤È»ÜÀßÆâ³Æ½ê¤ÇºÅ¤µ¤ì¤ë´ë²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¡¢¼çºÅ¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤Î´ØÅìÇ¼ÎÃº×¤ê¤Ç²ÆºÇ¸å¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª
¢£TV¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡ª¥¥ã¥¹¥ÈÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Î¾Æü³«ºÅ
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Ï¡¢ÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´ºî¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¡£¡È¿ä¤·¡É¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ò¤É¤â¡¦¥¢¥¯¥¢¤È¤·¤Æµ²±¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÅ¾À¸¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯Ç®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Å¾À¸¤·¤¿ÁÐ»Ò¤ÎËå¡¦¥ë¥Ó¡¼¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤ò¶»¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ø¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£2026Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÆüËÜÁ´¹ñ project ¡Ú47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»Ò¡Û¡×¤òÅ¸³«Ãæ¤À¡£
´ØÅìÇ¼ÎÃº×¤ê¤ÏËÜºîÃ±ÆÈ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥óÆâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Û¡¼¥ëA¡¦B¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ÎÂçÄÍ¹ä±û¤µ¤ó(¥¢¥¯¥¢Ìò)¡¢°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨¤µ¤ó(¥ë¥Ó¡¼Ìò)¡¢ß¯¤á¤°¤ß¤µ¤ó(ÍÇÏ¤«¤ÊÌò)¡¢ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á¤µ¤ó(¹õÀî¤¢¤«¤ÍÌò)¡¢Âçµ×ÊÝÎÜÈþ¤µ¤ó(MEM¤Á¤çÌò)¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¡¢¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¾å±Ç¤ä²áµî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾å±Ç²ñ¤ò³«ºÅ¡£9·î14Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤Î¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¸ø³«¤¹¤ë¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¿·¾ðÊó²ò¶Ø¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¾å±Ç²ñ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁ´ÀÊ»ØÄê¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÕ¤¤ÎÍÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¤Ë¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³«ºÅÁ°Æü¤Î18»þ¤Þ¤ÇÀèÃåÈÎÇäÃæ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÆþ¸ýÉÕ¶á¤Ç¤ÏÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÆüËÜÁ´¹ñproject¡Ú47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»Ò¡Û¡×´ØÅì¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¶áµ¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶å½£¡¦ÅìËÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Í½Äê¤À¡£ÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¾åµ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤·¤ÇÆþ¾ì¡¦¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë²Æº×¤ê´ë²è¤â½¼¼Â
²Æº×¤ê¤é¤·¤¯¡¢ÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£Ãæ±û¹¾ì¤Ï¤ä¤°¤é¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ËßÍÙ¤ê¹¾ì¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¤ä¤Ô¤¨¥è¥ó¤È°ì½ï¤ËËßÍÙ¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢14Æü(Æü)¤Ë¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤âÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËßÍÙ¤ê¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¶¨»¿¼Ò¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤â½ÐÅ¹¡£¥Õ¡¼¥â¥¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ï¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥ó²°¡ÖCOLLAB BAKERY¡×¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·¡¼¥É¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ç¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯ÈÎÇä¤Î¤Û¤«Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ÖPOP UP SHOP¡×°ìÉô¾¦ÉÊ¤âÈÎÇäÍ½Äê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ÑÀîÉðÂ¢Ìî¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à3³¬Å¸¼¨¼¼¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à in ´ØÅìÇ¼ÎÃº×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÅù¿ÈÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥ÖÃåÍÑ°áÁõ¤ÎÅ¸¼¨¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø³«¤·¤¿47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¤Î°ìµóÅ¸¼¨¤äÎ©ÂÎ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÆâ¤Ë¤â¶¨»¿¼Ò¥¨¥ê¥¢¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¥ô¥¡¥¤¥¹¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¤Î¥«¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢PalVerse¤ä¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò»È¤Ã¤¿¥Ö¥·¥í¡¼¥É¤Î¡È¿ä¤·Å¸¼¨¡É¥Ö¡¼¥¹¤ä¡¢¥°¥Ã¥º¥Õ¥§¥¢¡ÖBlack Devil Stars¡×¤Î°ìÉôºÆÈÎ¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤¹¤ë¥Õ¡¼¥â¥¢¥Ö¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ö´ØÅì¤Î¤ªº×¤ê¡×
ºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤â¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤½¤¦¤ÊËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£³«ºÅÌÜÁ°¤Îº£¡¢¡Ö´ØÅìÇ¼ÎÃº×¤ê¡×¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¿Ö¤¤¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÆüËÜÁ´¹ñproject¡Ú47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»Ò¡Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2026Ç¯¤ËÂè3´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´üÊüÁ÷¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯»ÏÆ°¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÆüËÜÁ´¹ñproject¡Ú47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»Ò¡Û¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤ò¿ä¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Á´47¼ïÎà¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î³ÆÃÏÊý¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ØTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È»ÈÍÑ¥°¥Ã¥º¤äÃÏÊýÌÃ²Û¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢YouTube¤Ç¤ÏÏ¿¤ê²¼¤í¤·¥Ü¥¤¥¹»ÈÍÑ±ÇÁü47ËÜ¤ò½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö´ØÅìÇ¼ÎÃº×¤ê¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÆüËÜÁ´¹ñproject¡Ú47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»Ò¡Û¡×¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Âçºå¤Î¡Ö¤Á¤ã¤ä¤Þ¤Á¿ä¤·¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤äÀÄ¿¹¤Î¡ÖÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿º×¡×¡¢Ê¡²¬¤Î¡ÖÇîÂ¿µÀ±à»³³Þ¡×¡¢ÀçÂæ¤Î¡ÖÀçÂæ¼·Í¼¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ø½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¼«¤é¤¬¤ªº×¤ê¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö´ØÅìÇ¼ÎÃº×¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÆüËÜÁ´¹ñproject¡Ú47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»Ò¡Û¡×È¯É½»þ¤Ë¤ÏX¾å¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤Ï2Ëü¤¤¤¤¤Í¡¢221Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ö¼«Ê¬¤Î½»¤à¸©¤Î¥¥ã¥é¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê°áÁõ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ëÀ¼¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½´ØÅìÇ¼ÎÃº×¤ê¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸«¤É¤³¤í¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ±û¹¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëËßÍÙ¤ê¤ä¤°¤é¤Ï¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥µ¥¤¥ó¤ÏB¡ÁËßÍÙ¤êVer.¡Á¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÅöÆü¤Ï¥¥ã¥¹¥È¡¦Ãå¤°¤ë¤ß¡¦¤Ô¤¨¥è¥ó¤ÈËßÍÙ¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¶¨»¿¼Ò¤Ë¤è¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀçÂæ¼·Í¼¤Þ¤Ä¤ê¤Ç¸ø³«¤·¤¿¼·Í¼¾þ¤ê¡õÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿º×¤Ç¸ø³«¤·¤¿¥¢¥¤¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Í¤Ö¤¿¤¬´ØÅìÇ¼ÎÃº×¤ê¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¹¾ì¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼·Í¼¤Þ¤Ä¤ê¡¦¤Í¤Ö¤¿º×¤ê¤ËÍè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤â¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉðÂ¢Ìî¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à3³¬¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à in ´ØÅìÇ¼ÎÃº×¤ê¡×¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜÁ´¹ñproject¡Ú47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»Ò¡Û¡×¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥ÈÁ´47ÂÎ¤ÎÅù¿ÈÂç¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¤¬Âç½¸¹ç¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¡¦¥¢¥¯¥¢¡¦¥ë¥Ó¡¼¤ÎÅù¿ÈÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤äÎ©ÂÎ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É³Ú¤·¤¤Å¸¼¨¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢9·î14Æü(Æü)18»þ¤«¤é¤Ï¡ÖÂè3´ü¿·¾ðÊó²ò¶Ø¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ò³«ºÅ¡ª2026Ç¯¤ËÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òËÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Æ°ìµóÂç¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Î¤ß¤Î¥Ñ¡¼¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°È¾¤ÎÍÍ»Ò¤ÏYouTube¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½ÊªÈÎ¤Ç¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¥°¥Ã¥º¤Ï¡©
¡ÖÆüËÜÁ´¹ñproject¡Ú47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»Ò¡Û¡×¤Î´ØÅì¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½éÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë¤Ï¥ì¥¢¤Ç¥Û¥í¥°¥é¥à»ÅÍÍ¤Î¤â¤Î¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Åö¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁØ¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤³§¤µ¤Þ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¾å±Ç²ñ¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¿ô¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤ÒÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢ËßÍÙ¤ê¹¾ì¤Ç¤ÎËßÍÙ¤ê¥¿¥¤¥à¤Ï¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤Î¶Ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ç¤âÍÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆüËÜËßÍÙ¤ê¶¨²ñ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤ª¼êËÜ¤ÇËßÍÙ¤ê¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÍÙ¤ê¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤âÃå¤°¤ë¤ß¥¢¥¤¡¦¥¢¥¯¥¢¡¦¥ë¥Ó¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤ä¤Ô¤¨¥è¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Î¤ªº×¤ê¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ºîÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¤ËÅÐ¾ì¡ªºÇ¸å¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
