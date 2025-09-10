久保田利伸40周年ベスト第1弾リリース！アニメ『Let’s Play』とのコラボ動画も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

久保田利伸が、40周年を記念した第1弾ベストアルバム『THE BADDEST IV＆Timeless Hits』を9月10日にリリースした。

■久保田利伸の名曲を詰め込んだ第1弾ベストアルバム

久保田利伸の40周年を彩るベスト盤は2作を予定。今回は、その第1弾となる。

CITIZEN CMソング「the Beat of Life」に代表される配信でしか聴けなかった楽曲はもちろんのこと、最新曲「諸行は無常」（テレビ東京『ワールドビジネスサテライト』EDテーマ曲）、「Brand New Eyes」（ネスカフェゴールドブレンドCMソング）を含む、2013年～現在までにリリースされた人気楽曲を集めた『BADDEST IV』と、時代を超えて愛され続ける多くの名曲から選びに選んだ『Timeless Hits』の2枚組。初回生産限定盤には門外不出スペシャル映像を収録する。

■TVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』OP＆EDもリリース

10月2日にはTVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』のOP＆EDテーマ曲「1, 2, Play」「Left & Right」を配信リリース。11月26日にはパッケージのリリースも控えている。

オープニングとエンディングをともに担当するという異例のタイアップ。そして曲のタイプはまったく違うが、久保田利伸ならではのグルーヴを感じる2曲となっている。

『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』は10月1日より、フジテレビの深夜アニメ枠「+Ultra」他にてオンエアされる。

本作は北米で人気を博すWEBコミックが原作で、その累計閲覧数は9億回以上、全世界の購読者数は 680万人を突破。アメリカ・ロサンゼルスを舞台にした”大人のラブストーリー”で、ゲームクリエイターを夢見る恋愛経験ゼロの主人公、サム・ヤングを花澤香菜が、サムを取り巻く男性キャラクターたちを土屋神葉、中村悠一、杉田智和が演じる。

■久保田利伸の名曲を使用したリリックビデオ＆ビジュアルが3週連続で公開決定

久保田利伸の往年の名曲を使用したリリックビデオと、『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』のサム・ヤングと男性陣の2ショットを描くシチュエーションビジュアルが、3週連続で公開決定。

第1弾となる今回は、「LA・LA・LA LOVE SONG」のリリックビデオが公開となった。

主人公のサムと大人気ゲーム実況者のマーシャルがふたりでゲームする姿を描いた1枚を中心に、本編の映像とともに楽しめる。第2弾＆第3弾も順次公開予定で、久保田利伸のどの曲のリリックビデオになるのか続報を期待して待とう。

■リリース情報

2025.09.10 ON SALE

ALBUM『THE BADDEST IV＆Timeless Hits』

2025.10.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「1, 2, Play」

2025.10.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Left & Right」

2025.11.26 ON SALE

SINGLE「1, 2, Play/Left & Right」

■【動画】久保田利伸×TVアニメ『Let’s Play』リリックビデオ「LA・LA・LA LOVE SONG」

■【画像】『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』キービジュアル

