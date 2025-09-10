明日9月11日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は2時間SP！「空港税関＆突破交番 危険な奴らを一網打尽SP」をお届け。

「突破不動産」はマンション住民を悩ませるトラブルを2件紹介。1件目は民泊を利用する外国人客が引き起こすトラブル。深夜の騒音、ごみ出しのルール無視、さらには禁煙の部屋での喫煙など、マナー皆無でやりたい放題。管理規約上、本来民泊は禁止されているマンションなのだが、部屋ごとにオーナーが異なる「区分所有物件」ということで、管理の徹底が難しい状況。果たして、日本語の伝わらない外国人利用客にマナーを守らせる画期的なアイデアとは？

もう1件は、マンションのうち一部屋でだけ「汽笛のような音」が聞こえるという不可解な騒音問題。音が聞こえる時間帯はきまって昼間で、夜には聞こえなくなるという。男性ブランコ演じる不動産会社の社員たちは、音の発生源となりそうな場所を調査していくが…果たして、騒音の原因を解き明かせるか？不気味な音に怯える娘を必死に守ろうとするはいだしょうこの熱演も見もの。

スタジオの橋本環奈は、兄弟による熱い抱擁シーンに「不思議な世界観で、グッと抱きしめたときは何が始まるのかと思って」とやや困惑気味。サンドウィッチマンの富澤たけしも「僕らが『やってください』と言われたら断るかもしれない(笑)」と苦笑いする。

おなじみの「突破税関」では、税関職員たちが台湾からやって来たカップルと対峙。ゼリー、スナック菓子、ジュース、フェイスパック、万能オイル、台湾烏龍茶などを検査するが、特に怪しい物は見つからず。不正薬物や爆発物を探知する「TDS」も反応せず、ボディーチェックでも異状なし。自信満々で立ち去ろうとするカップルだが、木村昴扮する「オクトパス木村」は2人の“ある動き”に注目する。

ココリコの遠藤章造は「これがひっきりなしでほぼ毎日やっているんだなと思うとすごい」と税関職員の働きぶりに脱帽。肝心のクイズにも積極的に回答していくが、突破なるか？

大人気企画「突破交番」には、科学で証拠を暴き出すSSBC（捜査支援分析センター）の分析官役で加藤清史郎が参戦。突破署の面々とともに、凶悪な車両強盗団の捜査に挑む。

過去の犯行履歴から行動パターンを分析する「予測型犯罪防御システム」を駆使し、神出鬼没なゲリラ集団の次の犯行エリアを予測。一度は追い詰めることに成功するが、二次被害を防ぐ警察のルールを逆手に取られ、あと一歩のところで捕り逃がしてしまう。果たして、強盗団を捕らえる突破方法とは？

ドラマではおなじみの交番メンバーと車両強盗団が迫力あるカーチェイスを展開。TVクルーという設定で過去何度も突破ドラマにコンビ出演しているココリコの田中直樹は「『突破交番』を見ているとTVクルーとしての血が騒ぐというか、あの現場にも行きたかったですね」と、次の機会の参戦に意欲を見せる。橋本も「いやぁ〜、すごかったですね」と目を丸くする、手に汗握る展開は必見！