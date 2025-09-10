小池工、上期経常を8％上方修正、通期も増額

小池酸素工業 <6137> [東証Ｓ] が9月10日大引け後(18:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の12億円→13億円(前年同期は26億円)に8.3％上方修正し、減益率が54.0％減→50.2％減に縮小する見通しとなった。

上期業績の好調に伴い、通期の連結経常利益も従来予想の48億円→49億円(前期は60.4億円)に2.1％上方修正し、減益率が20.6％減→19.0％減に縮小する見通しとなった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期第２四半期（中間期）連結業績予想につきましては、今年度４月より稼働いたしましたオラクルERPシステムの導入に伴い生じた為替差損益の不備等により第１四半期決算を修正したことに伴い、経常利益、親会社株主に帰属する中間純利益ともに前回予想を上回る見込みとなりました。 通期の連結業績予想につきましては、第２四半期（中間期）連結業績予想を踏まえ、前回公表した業績予想を修正いたしました。 なお、配当につきましては、従来予想に変更はありません。 （注）上記の予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は 今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

