「また同じコーデしちゃった、、」を回避！【ハニーズ】一点投入で印象変わる！「優秀アイテム」

コーデがマンネリしがち……。脱却を狙うなら「プラスワンアイテム」に注目してみて。存在感があるものを選ぶと、シンプルな手持ち服にプラスするだけでトレンド感とおしゃれ度をアップできそう。今回は【ハニーズ】から、プチプラで挑戦しやすく、マンネリ解消にぴったりのアイテムを紹介します。

いつものコーデに気軽に柄アイテムをプラス

【ハニーズ】「大判スカーフ」\1,780（税込）

ペイズリー柄やエスニック柄など、いつものコーデにアクセントを加えるのにぴったりなスカーフ。肩に掛ける・ウエストに巻く・チューブトップ風にアレンジするなど、スタイリングの幅が広いのも魅力です。トレンドとして注目されているスカーフコーデは、一点投入するだけで旬な雰囲気をゲットできそう。

ボトムスレイヤードでコーデを格上げ

【ハニーズ】「ティアードミニスカート」\2,680（税込）

フリルが重なって、コーデにボリューム感をプラスできそうなミニスカート。透け感があり重たくなりすぎずにレイヤードコーデを楽しめます。トレンド感のある着こなしを作るのにぴったり。手持ちのパンツやレギンスにプラスするだけで、気軽にコーデの格上げができるかも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

Writer：licca.M