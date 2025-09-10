THE MODS、3年振りとなる新曲「HURRICANE HURRICANE」をリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日本のロックのパイオニアとしてシーンを牽引し続けているTHE MODSが、3年振りの新曲「HURRICANE HURRICANE」を9月10日にデジタルリリースした。

■11月スタートのツアー『BACKBEAT AGAIN』を控え、新曲をリリース

リーダー・森山達也の療養期間を経て、今年の5月にアコースティックツアーを開催。そして11月にスタートする待望のスタンディングでのツアー『BACKBEAT AGAIN』を控え、新曲をリリースする。

これは森山の完全復活だと言っていいだろう。タフでヘヴィなギターサウンドにはアグレッシブなアティテュードが垣間見られ、まさにTHE MODS本来の姿といえる。40年以上日本のロックシーンの第一線を走り続けたバンドの強靭さを感じずにはいられない。

このシングルリリースは2026年にデビュー45周年を迎えるTHE MODSの大きなターニングポイントといえる。彼らの本領であるバンドサウンドを存分に堪能しよう。

■リリース情報

2025.09.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「HURRICANE HURRICANE」

