「まじで止めすぎだろ」「人外通常営業」大迫敬介でなければもっと大差に――圧巻のビッグセーブ連発に反響「海外に完全にバレたな」
敵地で行なわれた日本代表のアメリカ戦。結果的には２失点し、試合も０−２で負けた。だが、GK大迫敬介の奮闘がなければ、もっと大差をつけられていたはずだ。
とりわけ後半は好守を連発した。48分、54分にプリシックの決定的なシュートをストップ。78分のマクグリンのコントロールショットを横っ飛びで弾き出す。88分、デストの強烈な一撃もしっかりと読み切ってブロックした。
最後まで集中を切らすことなく、日本のゴールマウスで立ちはだかった守護神に、ネット上では以下のような声があがった。
「大迫のセーブえぐかったなぁ」
「存在感すごい！」
「よく２失点で抑えたと思う」
「素晴らしかった」
「まじで大迫止めすぎだろ」
「大迫の凄さが分かる試合だった」
「人外通常営業」
「３点くらい止めている」
「余裕で海外ありそう」
「海外に完全にバレたな」
大迫は試合後、「こういったアウェーの中で勝っていかないと、ワールドカップで自分たちが目標にしている優勝には届かないと思う」とコメント。「今日の試合をしっかりと教訓にして、次のゲームに活かしていきたい」と力をこめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】また止めた！ それも止めた！ ビッグセーブ連発の大迫敬介
