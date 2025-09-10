「日経225ミニ」手口情報（10日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限15万5110枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月10日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の15万5110枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 155110( 155110)
ソシエテジェネラル証券 74004( 74004)
SBI証券 80062( 33912)
松井証券 19815( 19815)
楽天証券 41608( 18422)
バークレイズ証券 15140( 15140)
サスケハナ・ホンコン 12178( 12178)
日産証券 9405( 9405)
ビーオブエー証券 4536( 4536)
三菱UFJeスマート 6810( 3696)
マネックス証券 3081( 3081)
フィリップ証券 2204( 2204)
野村証券 1948( 1948)
ゴールドマン証券 1891( 1891)
BNPパリバ証券 1383( 1383)
モルガンMUFG証券 1211( 1211)
インタラクティブ証券 804( 804)
みずほ証券 660( 660)
UBS証券 537( 537)
JPモルガン証券 512( 512)
SMBC日興証券 268( 0)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4104( 4104)
ソシエテジェネラル証券 1912( 1912)
ゴールドマン証券 491( 491)
楽天証券 913( 437)
三菱UFJeスマート 516( 424)
SBI証券 1149( 413)
JPモルガン証券 295( 295)
日産証券 271( 271)
マネックス証券 206( 206)
バークレイズ証券 163( 163)
松井証券 162( 162)
フィリップ証券 115( 115)
ドイツ証券 109( 109)
インタラクティブ証券 39( 39)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 134( 134)
ソシエテジェネラル証券 108( 108)
フィリップ証券 51( 51)
SBI証券 117( 29)
JPモルガン証券 23( 23)
インタラクティブ証券 17( 17)
松井証券 12( 12)
マネックス証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 16( 10)
楽天証券 68( 10)
日産証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース