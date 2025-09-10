「日経225ミニ」手口情報（10日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限18万8524枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月10日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の18万8524枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 188524( 181064)
ソシエテジェネラル証券 136375( 130915)
バークレイズ証券 29317( 29317)
SBI証券 55853( 25599)
松井証券 19409( 19409)
サスケハナ・ホンコン 18000( 18000)
楽天証券 33556( 15888)
日産証券 7598( 7598)
BNPパリバ証券 5595( 5595)
三菱UFJeスマート 8030( 4698)
野村証券 4548( 4518)
ゴールドマン証券 5926( 3520)
マネックス証券 3275( 3275)
モルガンMUFG証券 3774( 3080)
広田証券 2477( 2477)
フィリップ証券 1681( 1681)
JPモルガン証券 1621( 1621)
インタラクティブ証券 1619( 1619)
ビーオブエー証券 1612( 1612)
光世証券 1312( 1312)
大和証券 1134( 0)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 3888( 3888)
ABNクリアリン証券 3751( 3751)
三菱UFJeスマート 653( 553)
楽天証券 836( 464)
SBI証券 984( 344)
インタラクティブ証券 175( 175)
マネックス証券 169( 169)
日産証券 164( 164)
ドイツ証券 151( 151)
フィリップ証券 120( 120)
ゴールドマン証券 93( 93)
松井証券 85( 85)
JPモルガン証券 12( 12)
光世証券 8( 8)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 111( 111)
ABNクリアリン証券 99( 99)
SBI証券 123( 29)
三菱UFJeスマート 22( 16)
フィリップ証券 14( 14)
楽天証券 47( 7)
マネックス証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース